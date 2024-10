Chi è Jashan Deep Badhan, il 19enne arrestato per l’omicidio della ragazza di 18 anni a Costa Volpino

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Jashan Deep Badhan, il ragazzo di 19 anni che è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Sara Centelleghe. La giovane, una diciottenne che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 9 novembre, è stata trovata morta nell'appartamento di via Nazionale a Costa Volpino, comune che si trova in provincia di Bergamo, dove viveva con la madre. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 19enne è un vicino di casa.

Il ragazzo è stato portato in caserma proprio questa mattina dove pare avrebbe fatto le prime ammissioni. Dopo tutte le formalità di rito, sarà trasferito nel carcere di Bergamo dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Centelleghe è stata trovata morta da una sua amica: quest'ultima si trovava con lei a casa e si sarebbe assentata per qualche ora. Al suo rientro, ha fatto la terribile scoperta: Centelleghe è stata trovata in una pozza di sangue. Sarebbe stata accoltellata in casa sua, sarebbe riuscita a uscire dall'abitazione per poi cadere a terra sul pianerottolo.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini. Purtroppo, i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso e sentito l'amica. Dopo qualche ora, è stato portato in caserma il 19enne. Il giovane avrebbe fatto alcune ammissioni relative al delitto. Sono stati poi sequestrati dalla sua abitazione vestiti e lenzuola. Infine, nel primo pomeriggio, è arrivato l'arresto. Attualmente è in caserma insieme al suo avvocato. Per il momento resta sconosciuto sia il movente che la dinamica. Nessuna notizia relativa all'arma del delitto.