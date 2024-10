video suggerito

Sara Centellenghe, la 18enne uccisa a coltellate: il cadavere trovato da un'amica La 18enne Sara Centellenghe è stata trovata morta da un'amica: la giovane si era assentata per qualche ora. Quando è rientrata nell'appartamento di Sara, l'ha trovata morta.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono state un'amica e una vicina a trovare il cadavere di Sara Centellenghe, la ragazza di 18 anni che è stata uccisa nel suo appartamento al terzo piano di via Nazionale a Costa Volpino, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'adolescente era una studentessa all'istituto superiore Ivan Piana di Lovere. Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre è stata accoltellata. L'aggressore è ancora sconosciuto.

Centellenghe avrebbe compiuto gli anni proprio il 9 novembre, tra pochi giorni. Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. La giovane sarebbe stata colpita con un coltello da cucina. Sarebbe riuscita a uscire dalla sua abitazione, lasciando alcune gocce di sangue sul pianerottolo e sulle scale. Sarebbero state rilevate impronte di un piede sinistro nudo. La 19enne è poi caduta poco dopo senza vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari stanno indagando sia nell'ambito familiare che tra le conoscenze della vittima. La giovane viveva in un appartamento con la madre, a cui era molto legata. La donna era però fuori al momento dell'omicidio. La 19enne era però in compagnia di un'amica, che si sarebbe allontanata per qualche ora. Quando è rientrata, ha trovato l'adolescente in una pozza di sangue e ha chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Con le due ci sarebbe stata una terza persona al momento ignota.

L'amica, in queste ore, è in caserma dai carabinieri: i militari la stanno interrogando per capire cosa possa essere successo e soprattutto chi possa essere la terza persona che era con loro. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.