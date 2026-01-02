Pandori ritirati dai supermercati per alcuni frammenti di stampini da forno: cos’è successo

milano
Nei guai uno stabilimento dolciario della provincia di Monza. Gli ispettori dell’Ats Monza Brianza hanno trovato “corpi estranei” nei pandori prodotti e diffusi nei supermercati.
A cura di Francesca Caporello
"Corpi estranei" dentro ai pandori. Per questo in uno stabilimento dolciario della provincia di Monza, che produce per la grande distribuzione e i supermercati, sono stati sequestrati tutti i pandori ritenuti "pericolosi per i consumatori" in quanto conterrebbero appunto "corpi estranei". I controlli e il sequestro sono stati effettuati dai tecnici dell'Ats Brianza – l'Agenzia di Tutela della Salute – come spiegato dall'Agenzia stessa in una nota diffusa.

Inoltre, gli ispettori spiegano che la causa sarebbe legata ad alcuni stampini da forno che, durante la cottura, si sarebbero sgretolati, rilasciando frammenti nell’impasto che se ingeriti potrebbero creare seri problemi.

Come si legge nella nota ufficiale di Ats Brianza, durante la cottura "gli stampi si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito, configurando un concreto rischio per la sicurezza dei consumatori". Dopo i primi controlli e accertamenti è stata subito allertata la procura e attivate tutti le procedure per il richiamo dei pandori già distribuiti.  Nell'ambito degli accertamenti sono anche state avviate le procedure sanzionatorie nei confronti dell’operatore del settore alimentare per la mancata identificazione e gestione del pericolo.

