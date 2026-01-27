Macchie di sangue sui piatti dei bambini in mensa: scuola sanzionata per 2.500 euro

Mensa scolastica (Immagine di repertorio)

Sono state rinvenute delle macchie di sangue sui bordi dei piatti e in prossimità dei contorni serviti ai bambini nella mensa della scuola primaria Laini di Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia.

Dopo mesi di accertamenti e indagini, la ditta incaricata del servizio ha ricevuto una sanzione di 2.500 euro e l'amministrazione ha preteso una revisione immediata delle norme igieniche nell'istituto scolastico.

La ricostruzione della vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la vicenda – portata alla luce da Brescia Today – sarebbe iniziata lo scorso 29 ottobre quando, dopo il normale svolgimento del servizio di refezione, alcuni addetti avrebbero segnalato la presenza di "tracce di sangue sotto i piatti e in prossimità dei contorni" serviti ai bambini.

La segnalazione ha fatto scattare i controlli interni, anche alla luce del potenziale rischio sanitario per i bambini, e da tali accertamenti è stato possibile ricostruire con precisione l'accaduto. Nello specifico, secondo quanto emerso, una dipendente della ditta di ristorazione incaricata dal Comune si sarebbe ferita accidentalmente a una mano mentre stava maneggiando una teglia. Non rendendosi conto della lesione, o comunque sottovalutandone le conseguenze, avrebbe continuato a svolgere le proprie mansioni, servendo i pasti senza interrompere l'attività.

Dopo mesi di verifiche e valutazioni, il 22 gennaio scorso il Comune di Desenzano del Garda ha, infine, reso nota la propria decisione. Alla società incaricata del servizio mensa è stata inflitta una sanzione di 2.500 euro, corrispondente all'importo massimo consentito dal contratto in caso di violazioni di questo tipo.

Oltre alla sanzione economica, l'amministrazione comunale ha poi imposto un rafforzamento immediato delle procedure di sicurezza. In particolare, il regolamento operativo del servizio di refezione è stato aggiornato con l'introduzione di un nuovo obbligo: tutto il personale dovrà indossare i guanti durante ogni fase della distribuzione dei pasti ai bambini.