Fortissima scossa di terremoto a Bergamo, avvertita a Milano: magnitudo tra 4.3 e 4.8 Fortissima scossa di terremoto a Milano nella giornata di oggi, sabato 18 dicembre. L’epicentro è stato registrato nella provincia di Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Fortissima scossa di terremoto a Milano nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, alle ore 11.34. L'epicentro però è stato in provincia di Bergamo e in particolare a due chilometri da Bonate Sotto. Secondo quanto precisato dalla direttrice dell'Ingv di Milano Lucia Luzi, l'epicentro è stato tra Dalmine e Ponte San Pietro, a 26 chilometri di profondità. La scossa è stata registrata nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, alle 11.34. È stata percepita chiaramente dai cittadini milanesi e bergamaschi, ma anche in provincia di Monza e Brianza, Pavia e altre province lombarde. Secondo i dati elaborati da Ingv (l'Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa è stata di magnitudo tra 4.3 e 4.8, poi rivista a 4.4, con ipocentro a 26 chilometri.

Fonti riferiscono a Fanpage.it che nel comune di Bergamo non si sono registrati danni. I vigili del fuoco fanno sapere tramite un tweet che non hanno ricevuto alcuna chiamata di soccorso. A Milano, in diversi palazzi, la scossa è stata percepita distintamente tanto che alcune persone (inclusi i Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni) sono scese in strada preoccupate. I vigili del fuoco del comando provinciale, non hanno segnalato particolari criticità. Le squadre sono ancora all'interno delle loro sedi. Anche a Pavia, le persone spaventate sono scese in strada e i centralini sono stati tempestati di chiamate. Nel territorio, anche in questo caso, non si registrano danni.

Sono in corso alcuni accertamenti in provincia di Milano e di Monza e Brianza, specialmente nel territorio del Vimercatese, dove la scossa di terremoto di questa mattina sarebbe stata avvertita in maniera più forte. Non ci sono comunque anche qui segnalazioni di particolari danni. Una coincidenza singolare è la seguente: quasi esattamente un anno fa, il 17 dicembre del 2020, a Milano ci fu un terremoto di magnitudo 3.8. In quella circostanza la direttrice Ingv della sezione di Milano, Lucia Luzi parlò a Fanpage.it di un "terremoto totalmente inaspettato. L’ultimo evento del genere è stato registrato solo cento anni fa".

A Cremona, dove la scossa è stata avvertita in maniera distinta soprattutto ai piani alti, gli studenti che si trovavano in classe in quel momento sono stati fatti uscire dalle scuole in via precauzionale. Sono state poi avviate verifiche su eventuali danni.