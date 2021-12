Terremoto nella Bergamasca, l’epicentro a Bonate Sotto. Il sindaco: “Faremo verifiche sugli edifici” L’epicentro è stato registrato a Bonate Sotto, nel piccolo comune in provincia di Bergamo. Il sindaco ha spiegato che adesso saranno fatte delle verifiche sugli edifici.

A cura di Ilaria Quattrone

È Bonate Sotto l'epicentro della scossa che nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, è stata avvertita distintamente da molti cittadini dei capoluoghi di Milano, Pavia e Bergamo. Il terremoto con magnitudo 4.4 e con una profondità di 26 chilometri, ha spaventato molte persone che nelle loro città sono scese in strada. Fortunatamente non si sono registrati né danni né feriti. Carlo Previtali, sindaco del piccolo Comune che conta appena seimila abitanti, ha riferito che saranno fatte verifiche sugli edifici.

Il primo cittadino: Situazione in paese molto tranquilla

Il primo cittadino ha riferito di aver percepito la scossa in ufficio, ma non più di tanto: "Sono uscito e in paese non c'era allarmismo, né gente presa dal panico. La situazione in paese è quindi molto tranquilla, ma gli accertamenti sulle strutture saranno fatti per verificare che non vi siano immobili lesionati. Anche i vigili del fuoco di Milano, Pavia e Bergamo hanno spiegato che non sono stati fatti interventi. Alcune persone hanno telefonato ai centralini, ma la situazione sembrerebbe essere sotto controllo.

Luzi a Fanpage.it: Potrebbero esserci altre scosse di terremoto

Dall'Ingv, intervistati da Fanpage.it, fanno sapere che nelle prossime ore potrebbero essere registrate altre scosse di lieve entità. L'evento avviene a un anno di distanza dall'ultima scossa percepita nel capoluogo meneghino. La dottoressa Lucia Luzi ha però spiegato che i due eventi sono distinti tra loro e hanno una natura diversa. La parte est della Lombardia è però monitorata proprio perché si registra una importante attività sismica.