Scossa di terremoto avvertita a Milano, Ingv a Fanpage.it: “Potrebbero essercene altre più lievi” La direttrice della sezione Ingv di Milano Lucia Luzi ha spiegato a Fanpage.it che nelle prossime ore potrebbero essere registrate altre scosse.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

"Probabilmente qualche scossa di lieve entità ci sarà sicuramente essendo il terremoto di una magnitudo di 4.4": a dirlo a Fanpage.it è la direttrice della sezione Ingv di Milano Lucia Luzi relativamente alla scossa registrata nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, alle ore 11.34 in provincia di Bergamo. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche nelle province di Milano, Pavia e Monza e Brianza. In molti casi le persone sono scese in strada, spaventata. Per il momento però in nessun luogo si registrano danni né fortunatamente feriti.

Dottoressa perché è stato avvertito così distintamente?

Il terremoto è stato registrato tra Dalmine e Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Ha avuto una profondità di 25 chilometri. È per questo motivo che lo abbiamo risentito a Milano quando il terremoto è profondo ce n'è un risentimento su un'area vasta.

Leggi anche Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6, le drammatiche immagini dal Perù

Ci saranno ulteriori scosse?

Siccome è di magnitudo 4.4, è possibile che qualche scossa di magnitudo inferiore ci sarà sicuramente. Sarà di entità meno forte, adesso vediamo cosa accadrà.

Quindi le cause di questa scossa quali possono essere?

Probabilmente è associato a delle strutture tettoniche. A sud delle Alpi ci sono delle faglie di tipo compressivo ed è associato a una di queste.

Anche l'anno scorso nello stesso periodo è stata registrata una scossa di terremoto

Sì, era sempre il 17 dicembre. I due eventi però non sono collegati. Sono di due strutture geologiche diverse.

La Lombardia è una zona sismica?

Nella parte a est della Lombardia, quella che confina con il Veneto, c'è della sismicità. Se vi ricordate nel 2004 era stato registrata un'altra scossa di terremoto che era di magnitudo 5.2, anche più forte di questo. Questa zona ha una sismicità più elevata. Tanto che abbiamo installato una rete che è una rete multiparametrica dove cerchiamo di vedere se ci sono dei precursori o i cambiamenti della temperatura dell'acqua. Probabilmente abbiamo registrato qualcosa.