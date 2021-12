Terremoto avvertito a Milano, esattamente un anno fa l’altra scossa: “La più forte in 500 anni” Paura questa mattina anche a Milano a causa del terremoto con epicentro nella Bergamasca. Quasi esattamente un anno fa, il 17 dicembre 2020, nel capoluogo lombardo si era registrata un’altra forte scossa. La direttrice della sezione di Milano dell’Ingv però chiarisce: “I due eventi non sono collegati”.

A cura di Francesco Loiacono

Mattinata di preoccupazione a Milano e in buona parte della Lombardia a causa del terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nei pressi di Bonate Sotto, tra Dalmine e Ponte San Pietro, i cui effetti sono stati avvertiti in maniera distinta nelle province di Bergamo, Milano, Monza, Pavia, Cremona e altre zone della Lombardia. Per fortuna, nonostante il forte spavento che ha spinto diverse persone – tra cui i Ferragnez – a scendere in strada e ha fatto evacuare per precauzione alcune scuole, non si segnalano al momento danni a persone o cose, anche se la situazione è costantemente monitorata dai vigili del fuoco.

Ai milanesi non sarà sfuggita forse una coincidenza singolare: il terremoto odierno è arrivato quasi esattamente un anno dopo la scossa del 17 dicembre 2020. Allora l'epicentro del sisma fu a Trezzano sul Naviglio, alle porte del capoluogo lombardo: la magnitudo segnalata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fu di 3,8 gradi della scala Richter e la scossa fu avvertita molto bene a Milano ma anche a Monza, Varese e in alcune zone del Piemonte.

Anche lo scorso anno non mancò lo spavento per i milanesi: una paura giustificata anche dal fatto che, come disse a Fanpage.it la direttrice della sezione Ingv di Milano Lucia Luzi, la magnitudo avvertita nel capoluogo lombardo fu paragonabile "a quella del terremoto del 1500 registrato nella stessa zona mentre l'unico un po' più forte è stato sentito a Monza nel 1400". La direttrice parlò di un sisma "inaspettato", dal momento che "storicamente non ci sono mai stati forti terremoti in Lombardia. L'ultimo nella zona è stato nel 1918". A un anno di distanza il nuovo evento, che però non è – a parte la coincidenza temporale – in alcun modo collegato al primo: "I due eventi non sono collegati – ha detto Luzi a Fanpage.it – sono di due strutture geologiche diverse".