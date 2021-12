Scossa di terremoto da Bergamo a Milano: anche i Ferragnez in strada, i video su Instagram Fortissima scossa di terremoto a Milano nella giornata di oggi, sabato 18 dicembre. Anche Fedez e Chiara Ferragni in strada, intenti a fare stories per rassicurare i fan: “Oh mio Dio, ma sta parlando di noi” dice il cantante, mostrando la news della scossa appena uscita sui giornali.

A cura di Redazione Spettacolo

Fortissima scossa di terremoto a Milano nella giornata di oggi, sabato 18 dicembre. L’epicentro è stato registrato nella provincia di Bergamo. Anche Fedez e Chiara Ferragni in strada, sotto casa nel parco del bosco verticale dove vivono, intenti a fare stories per rassicurare i fan: "Oh mio Dio, ma sta parlando di noi" dice il cantante, mostrando la news della scossa appena uscita sui giornali.

La paura di Federica Panicucci e Francesco Facchinetti

"La scossa è stata davvero forte, che paura", twitta Federica Panicucci. "Scusate, fatemi sapere se anche da voi c'è stato un terremoto. Qui c'è stata una forte scossa della terra, stavano cadendo i vasi e i piatti, fatemi sapere" dice Francesco Facchinetti in una story su Instagram. "Scossa niente male a Milano, tutto a posto a voi?" scrive il cantante Ghemon ai followers.

La scossa di terremoto partita in provincia di Bergamo

La fortissima scossa di terremoto avvertita anche a Milano nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, è avvenuta intorno le ore 11.34. L'epicentro però è in provincia di Bergamo e in particolare a Bonate Sotto, ma nonostante ciò, come dimostrano molte testimonianze di personaggi famosi e volti dello spettacolo, è stata percepita chiaramente nelle zone del milanese e anche in provincia di Monza e Brianza e Pavia. Secondo i dati elaborati da Ingv (l'Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa ha fatto registrare un magnitudo tra 4.3 e 4.8, la profondità è di 26 chilometri.