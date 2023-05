Forti temporali in Lombardia, un bus con persone a bordo si allaga: il video ripreso da un passeggero Le forti piogge della serata di oggi mercoledì 24 maggio sta provocando non pochi danni: un bus a Brescia con passeggeri a bordo si è allagato.

A cura di Giorgia Venturini

I forti temporali che su stanno abbattendo su tutta la Lombardia nella serata di oggi mercoledì 24 maggio stanno provocando non pochi allagamenti. Una vera bomba d'acqua ha interessato i comuni della Bergamasca: a Chignolo d'Isola si sono allagati campi e strade. Chiusa la provinciale 160 invasa dai detriti. Alcuni quartieri Sud di Milano sono invece al buio: i forti tuoni e lampi hanno fatto saltare le corrente in tutte le case.

Disagi e allagamenti a Brescia

Danni anche a Caino, in provincia di Brescia: qui un terrapieno ha ceduto provocando un "torrente" d'acqua che ha allagato tutta la provinciale che collega i paesi della zona. Tanti infatti gli allagamenti nel Bresciano. In città un bus con passeggeri a bordo si è riempito d'acqua che è entrato dalle porte laterali e ha invaso tutta la piattaforma del mezzo. Questo ha provocato non pochi disagi tra le persone. Un passeggero ha ripreso tutto con il cellulare e ha postato il video sui social diventando virale.

Allerta meteo gialla in Lombardia

I maltempo di questa sera erano stati previsti dagli esperti meteo. Dal pomeriggio di oggi mercoledì 24 maggio infatti è scattata l'allerta meteo gialla su tutta la Lombardia per il rischio di forti temporali. Lo ha annunciato il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione che monitorerà la situazione fino al pomeriggio di domani giovedì 25 maggio quando dovrebbe finire l'allerta meteo. Fino ad allora gli osservati speciali saranno i fiumi Seveso e Lambro. Le squadre della Protezione civile, MM Servizio Idrico e delle pattuglie della polizia locale sono già attive sul territorio. Al momento infatti non sono mancati disagi causati dalla forte pioggia che continueranno per tutta la notte.