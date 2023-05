Allerta meteo gialla oggi e domani in Lombardia: in arrivo maltempo e forti temporali Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha annunciato allerta meteo gialla già da questo pomeriggio per l’arrivo di forti temporali.

A cura di Giorgia Venturini

Dal pomeriggio di oggi mercoledì 24 maggio è scattata l'allerta meteo gialla su tutta la Lombardia per il rischio di forti temporali. Lo ha annunciato il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione che ha fatto sapere che Milano sarà interessata da forti precipitazioni. Il Centro sarà attivo per tutte le ore dell'allerta per monitorare la situazione in Lombardia: osservati speciali saranno i fiumi Seveso e Lambro. Le squadre della Protezione civile, MM Servizio Idrico e delle pattuglie della polizia locale sono già attive sul territorio. L'allerta meteo potrebbe continuare anche fino a domani. Venerdì 26 maggio invece è previsto di nuovo bel tempo.

Allerta meteo gialla oggi e domani a Milano

Dopo qualche giorno di bel tempo infatti in Lombardia oggi mercoledì 24 maggio e domani 25 maggio tornano le forti piogge: sono previsti temporali sparsi sia in pianura che in montagna. Le piogge sono accompagnate da un lieve calo delle temperature.

Lago di Como rischia di esondare

Sotto controllo con l'arrivo dei nuovi temporali c'è anche il lago di Como che già con le piogge degli scorsi giorni si è alzato di quasi un metro. Secondo gli esperti potrebbe rischiare anche di esondare. Per questo la scorsa settimana sono state aperte le paratie della diga di Olginate per far defluire l'acqua. Ma – denuncia il Consorzio dell’Adda – così "ne stiamo buttando via un sacco". Lato positivi è che le piogge di questo mese ha fatto rientrare il problema siccità in Lombardia: la speranza però è che danni ed emergenze come quelle in Emilia Romagna non si ripetano più in tutta Italia.