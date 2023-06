Fondono gioielli rubati in lingotti e li rivendono in Turchia, arrestati 10 compro oro di Milano I titolari di alcuni compro oro di Milano sono stati arrestati per concorso in riciclaggio aggravato. Per la Procura, facevano parte di un traffico internazionale di metalli preziosi per affari dal valore pari a 15 milioni di euro.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Dieci persone sono state arrestate dai militari del Ros per concorso in riciclaggio aggravato. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata richiesta dalla Procura di Milano in seguito a un'inchiesta che ha avuto al centro alcuni compro oro del capoluogo lombardo. Secondo quanto ricostruito, i titolari di questi esercizi facevano parte di un "traffico internazionale di oro e contestuale riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita sull'asse Italia-Svizzera-Germania-Turchia".

Il riciclaggio di oro e argento di "provenienza illecita"

La Procura ha contestato ai dieci arrestati 16 episodi di riciclaggio in cui sono stati trattati 288 chili di oro e altri 97 chili di argento, il tutto con un valore stimato di circa 15 milioni di euro. L'inchiesta era scattata nel 2019 a Firenze, ma è stata subito trasferita per competenza a Milano.

Gli episodi di cui si parla risalgono tra il settembre del 2019 e il settembre del 2020. Il procuratore Marcello Viola ha spiegato come siano avvenuti tutti in Lombardia. In pratica, oro e argento con provenienza illecita venivano spediti a Zurigo dove veniva allestita una "fonderia abusiva".

In Svizzera il metallo veniva fuso in lingotti e questi venivano spostati in Germania. Da qui, attraverso "trasporto su gomma", viaggiavano fino in Turchia per essere rivenduti.

Gli arresti in Italia, Svizzera e Germania

Alle indagini hanno partecipato anche autorità straniere. In particolare, quella elvetica ha già emesso un provvedimento restrittivo a carico di altri due indagati. Questi sono risultati essere i terminali svizzeri delle operazioni di riciclaggio.

Altri quattro provvedimenti sono stati eseguiti in Germania dalle autorità locali. In Italia, invece, oltre alle dieci persone arrestate, sono ancora in corso le perquisizioni che si terranno anche in provincia di Monza e della Brianza.