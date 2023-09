Finge di essere stato investito da un’auto pirata per non lavorare: denunciato A Voghera un uomo ha finto di essere stato investito da un pirata della strada. Si è infatti presentato al pronto soccorso per essere medicato e ottenere il certificato di malattia. È stato denunciato.

Un uomo è stato denunciato perché accusato di simulazione di reato e truffa ai danni dello Stato dopo che ha simulato di aver subito un incidente stradale solo per non andare a lavorare. L'episodio si è verificato a Voghera, comune che si trova nella provincia di Pavia. L'uomo si sarebbe presentato alcuni giorni fa al pronto soccorso per farsi medicare.

Il racconto dell'uomo

Ha raccontato che mentre attraversava la strada in via Zanardi Bonfiglio è stato urtato da un'automobile. Il conducente sarebbe poi scappato senza prestare soccorso. È stato medicato all'ospedale e ha poi ottenuto i primi cinque giorni di assenza da lavoro. Questi giorni sono poi aumentati: l'uomo è rimasto a casa per oltre un mese. Malattia che è stata regolarmente retribuita dall'Inps.

La polizia locale hanno scoperto che non c'è mai stato un incidente

Gli agenti della polizia locale di Voghera hanno scoperto che in realtà non c'è stato alcun incidente stradale. Gli investigatori si sono insospettiti già durante la deposizione dell'uomo: la versione che lui stesso ha fornito, infatti, era piena di contraddizioni. Per questo motivo, gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamera di videosorveglianza e scoperto che non era mai stato urtato da alcuna autovettura.

Si è trattato quindi di un incidente stradale falso che è stato messo in piedi solo per ottenere indebitamente un certificato medico. L'uomo è stato così denunciato.