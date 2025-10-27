Filippo Champagne aprirà un locale nel centro storico di Monza: “Sarà una chicca, un gioiello”

Filippo Champagne

Filippo Romeo, conosciuto sui social come Filippo Champagne, aprirà un locale a Monza. Ad annunciarlo, ormai alcuni giorni fa, è stato proprio lo stesso 48enne sui suoi canali social. Personaggio molto noto su Instagram, lo è diventato ancora di più con lo scandalo Gintoneria. Il locale milanese è stato chiuso a marzo 2025 perché il suo gestore Davide Lacerenza è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di un giro di prostituzione. E proprio Champagne era tra coloro che lo frequentava. Diversi i video in cui veniva ripreso proprio con Lacerenza e altri avventori.

Dove e quando aprirà il locale

Tralasciando il caso della Gintoneria, per il quale alcuni giorni fa proprio Lacerenza ha patteggiato la pena, torniamo all'apertura del nuovo locale di Filippo Champagne. L'uomo ha annunciato il progetto proprio sul suo canale Instagram. Ha detto che l'idea è nata proprio durante lo scandalo Gintoneria. Dovrebbe aprire in piazza San Paolo, centro storico di Monza: "Una chicca, un gioiello". E ha poi affermato che sarà "piccolino, ma spettacolare". Si chiamerà Filippo Champagne Club e dovrebbe essere pronto per metà novembre.

Chi è Filippo Champagne

Filippo Champagne, all'anagrafe Filippo Romeo, è fratello del senatore della Lega Massimiliano Romeo. È nato a Monza e proprio per questo ha scelto questa città per aprire il locale. Il 48enne è noto per essere un personaggio della movida di Milano e del mondo dei social. Diversi i suoi video in cui lo si vede sopra le righe e in cui racconta i suoi eccessi. Nell'ultimo periodo è tornato alla ribalta proprio per aver difeso Lacerenza e il mondo della notte della Gintoneria.