Fermata una ragazza di 18 anni con la droga nel reggiseno: era andata a comprarla con i genitori e il fratello Il cane antidroga Ultimo ha fiutato la cocaina nascosta nel reggiseno della 18enne. L’aveva comprata per sé e la sua famiglia. Denunciato anche un infermiere che per difendersi girava con un bisturi.

A cura di Enrico Spaccini

Durante un'operazione congiunta tra la polizia locale di Ceriano Laghetto e Cogliatea, diverse persone sono state segnalate alla Prefettura di Monza e Brianza perché trovate in possesso di droga, soprattutto cocaina. In particolare, una ragazza di 18 anni è stata fermata dopo averla acquistata per tutta la famiglia che l'aveva accompagnata al parco delle Groane, nell'area metropolitana di Milano. Insieme ai genitori e al fratello 20enne, è stata fermata quando i quattro si trovavano in auto. Grazie all'aiuto del cane antidroga Ultimo che ha fiutato la cocaina nascosta nel reggiseno della 18enne, gli agenti hanno potuto sequestrare la polvere bianca e segnalare la famiglia.

Denunciato anche l'infermiere che comprava droga portandosi dietro un bisturi

Quell'area boschiva è nota per l'intenso giro di spaccio che viene svolto all'interno. Fra i clienti individuati dalla polizia locale, c'è anche un uomo che ha dichiarato essere un infermiere che per difendersi e non farsi sottrarre la droga appena comprata portava con sé un bisturi. Anche questo è stato sequestrato, mentre il suo possessore è stato denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Al termine del servizio di controllo, al quale ha partecipato anche il cane antidroga Ultimo, sono stati sequestrati in tutto circa 10 grammi di cocaina. Queste cinque persone, l'infermiere, la ragazza di 18 anni e la sua famiglia, sono state segnalate alla Prefettura di Monza e Brianza come consumatori, cosa che comporterà l'emissione del provvedimento che prevede il ritiro della patente di guida e altri documenti.