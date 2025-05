video suggerito

Ferito alla testa con un coltello in una maxi rissa, 21enne finisce in ospedale: fermato uno degli aggressori Ieri sera un giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 21enne durante una maxi rissa che si è verificata alla stazione ferroviaria di Luino, in provincia di Varese. Per lui l’accusa è quella di tentato omicidio aggravato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nel corso della serata di ieri, mercoledì 28 maggio, un giovane è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 21enne durante una maxi rissa che si è verificata alla stazione ferroviaria di Luino, in provincia di Varese.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), lo scontro si sarebbe verificato intorno alle ore 20:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi di via Sant'Onofrio alle ore 19:54 a bordo di un'ambulanza, di un'automedica e dell'elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagni di Luino.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, a essere coinvolti nell'accaduto sarebbero due gruppi di ragazzi, tutti intorno ai vent'anni, 7, 8 per parte, che si sarebbero scontrati dando vita alla maxi rissa per motivi ancora da accertare. Nello scontro un 21enne è stato ferito con una lama alla testa, al volto e alla gamba sinistra. Una volta giunto sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzo all'Ospedale di Circolo di Varese.

In seguito alla rissa, sono scattate le indagini dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell'aggressione che, nel corso della serata di ieri, hanno portato all'esecuzione di una misura restrittiva nei confronti di uno dei presunti aggressori. L’accusa per il giovane è quella di tentato omicidio aggravato.