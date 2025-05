Litiga con un giovane nell’autobus e viene accoltellato: 40enne in ospedale, si cerca l’aggressore

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 40enne è stato ferito al torace da una coltellata mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Brescia nella serata di sabato 3 maggio. A colpirlo sarebbe stato un giovane, con il quale aveva appena avuto un litigio. L'uomo è stato ricoverato alla Poliambulanza in condizioni non preoccupanti, mentre la polizia di Stato sta indagando per risalire all'identità dell'aggressore.

La lite a bordo di un autobus

La lite ha avuto luogo a bordo di un bus della linea urbana a Brescia poco dopo le 21 del 3 maggio. Come riportato dal Giornale di Brescia, alcuni testimoni avrebbero raccontato che quei due passeggeri sembravano non conoscersi. Erano seduti su file parallele e, per motivi ancora non chiari, avrebbero iniziato a discutere.

I toni si sarebbero alzati fino a quando il più giovane dei due, probabilmente di origine straniera, avrebbe insultato il 40enne. Quest'ultimo si sarebbe alzato e avrebbe colpito il giovane con uno schiaffo al volto. A quel punto, il ragazzo avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello, con il quale avrebbe ferito il rivale al torace.

Le condizioni del 40enne e le indagini della polizia

L'autista dell'autobus ha, poi, accostato alla fermata più vicina, ha aperto tutte le porte e, in collegamento telefonico con Areu, ha aiutato il 40enne a tamponare la ferita. Mentre sul posto arrivavano i sanitari con ambulanza e automedica, il giovane si è allontanato, non prima di aver scattato una foto alla vittima.

Il 40enne, che avrebbe riportato una ferita superficiale, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. La polizia, invece, ha raccolto le prime testimonianze e la Questura ha chiesto l'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di bordo del pullman in modo da poter identificare il presunto aggressore.