video suggerito

Accoltellato per strada a Milano, 33enne finisce in ospedale: si cerca l’aggressore in fuga Un uomo di 33 anni è stato accoltellato questa notte a Milano nei pressi della Stazione Centrale ed è stato trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli. Sul caso sta indagando la polizia che è alla ricerca dell’aggressore in fuga. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle prime ore di questa notte, sabato 24 maggio, un uomo di 33 anni è stato accoltellato a Milano nei pressi della Stazione Centrale ed è stato trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli per la ferita riportata alla spalla. Sul caso sta indagando la polizia che, al momento, è alla ricerca dell'aggressore in fuga.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'accoltellamento si sarebbe verificato intorno all'1:30 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 1:33 a bordo di un'ambulanza in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia di Milano.

Stando a quanto ricostruito sino a questo momento, l'aggressione si sarebbe verificata in via Giovanni Battista Sammartini, all'altezza del civico numero 41 quando un uomo di 33 anni è stato accoltellato e ferito a una spalla per cause accora in fase di accertamento. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare l'uomo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano anche se le sue condizioni sono risultate meno gravi rispetto a quanto temuto inizialmente.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per identificare l'aggressore ed eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi a far luce su quanto accaduto.