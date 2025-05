Ragazzo di 21 anni accoltellato a Cusano Milanino, è grave: si cerca l’aggressore in fuga

video suggerito

Foto di repertorio

La scorsa notte un 21enne è stato aggredito e colpito con due coltellate a Cusano Milanino, nell'hinterland di Milano. Il ragazzo è stato trasportato con gravi ferite all'ospedale Niguarda, dove è arrivato in codice rosso. L'uomo che l'ha colpito non lo ha derubato di nulla ma dopo l'aggressione si è dato alla fuga e al momento risulta ancora ricercato.

Tutto è successo pochi minuti dopo la mezzanotte tra sabato 24 e domenica 25 maggio. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, pare che il 21enne sia stato aggredito in via Sauro: un uomo mai visto prima lo avrebbe assalito e poi colpito con due coltellate, una al torace e una al braccio sinistro. Il giovane è riuscito a scappare e si è rifugiato in viale Matteotti, dove ha chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno trovato il 21enne in gravissime condizioni e hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Secondo quanto riferito dalla vittima, lui non conosceva l'aggressore, che a quanto sembra lo avrebbe accoltellato senza rubargli nulla. Si esclude quindi l'obiettivo della rapina violenta.

I Carabinieri di Sesto San Giovanni, allertati dell'accaduto, sono al lavoro per identificare e rintracciare l'uomo in fuga e per ricostruire il movente dietro all'aggressione.