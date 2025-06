video suggerito

Femminicidio Sueli Barbosa, il compagno resta in carcere: la decisione del giudice È stata convalidata la misura cautelare in carcere per Michael Pereira, il 45enne che è accusato del femminicidio della compagna Sueli Barbosa.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata convalidata la custodia cautelare in carcere per Michael Pereira, il 45enne che è accusato di omicidio volontario aggravato dal legame di convivenza, dai futili motivi, dalla premeditazione e dalla crudeltà e che rischia l'ergastolo. L'uomo avrebbe cosparso di liquido infiammabile l'appartamento che condivideva con la compagna Sueli Barbosa e avrebbe innescato un incendio, lasciando dentro la fidanzata. Ha infatti chiuso la porta dall'esterno e impedito alla donna di fuggire.

Barbosa, nel tentativo di salvarsi, ha deciso di "sporgersi dalla balaustra, poi cadendo, non è chiaro se buttandosi volontariamente in un estremo tentativo di salvarsi o semplicemente cadendo, per effetto dello sfinimento, di uno svenimento per l'inalazione di fumi o forse per l'impossibilità di reggersi a una ringhiera ormai divenuta incandescente", come ha poi scritto la Procura nella richiesta di convalida.

Sembrerebbe che tra i due, poco prima dell'incendio, sia esploso un litigio. A confermarlo sarebbero stati i vicini di casa, che avrebbero sentito le urla e alcuni piatti rompersi. L'uomo poi sarebbe andato via e sarebbe stato ripreso dalle telecamera di sorveglianza della zona. Qualche minuto dopo sarebbe divampato il rogo. Per la Procura, all'uomo va contestata anche la premeditazione perché avrebbe messo in piedi un piano studiato.

Le ultime ore della donna, inoltre, sarebbero state caratterizzate da "sofferenze prolungate, non solo prevedibili, ma ricercate da chi ha creato le condizioni perché l'evento si sviluppasse proprio con quelle caratteristiche". Per la Procura il movente è da ritrovarsi in un "maturato risentimento crescente verso la compagna, con la quale aveva un rapporto caratterizzato da frequenti liti".