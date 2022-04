Federica, la bimba di 9 anni morta schiacciata dal cancello: aperta un’indagine per omicidio colposo Sul caso della piccola Federica Beno, morta a Trescore Balneario (Bergamo) la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti: le indagini si concentrano sul perno del cancello che ha ceduto.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata aperta un'indagine per omicidio colposo a carico però di ignoti: è quanto stabilito dalla Procura di Bergamo dopo la morte di Federica Bena, la bimba di 9 anni schiacciata dal cancello di casa a Trescore Balneario. Le perizie e le analisi richieste dalla Procura si concentreranno sul perno che si è spezzato e che potrebbe essere stato difettoso. Intanto il pubblico ministero che indaga sul caso ha deciso di non disporre l'autopsia.

La tragedia avvenuta mentre la piccola era in cortile

Nella serata di ieri, mercoledì 6 aprile, diverse persone si sono unite al dolore dei genitori e del fratello andando nella loro casa di via Muratello. La piccola è morta martedì attorno alle 19.30: si trovava sullo scivolo di casa quando il perno si è spezzato e il cancello è caduto. Federica è quindi rimasta schiacciata. Sono stati la mamma Cristina e il fratello di Federica a soccorrerla: il padre infatti si trovava al lavoro. Sul posto sono subito arrivati i medici e i paramedici del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare: in tarda serata è infatti morta.

Nel pomeriggio i funerali della piccola Federica

Appresa la notizia, la madre si è sentita male. Dopo aver saputo quanto accaduto alla bambina, amici e parenti sono subito accorsi a casa della famiglia per stare loro vicino. Sul caso si è espresso anche il sindaco Danny Benedetti esprimendo il suo cordoglio: "La comunità si stringe alla famiglia della piccola". I funerali si svolgeranno nella giornata di oggi alle 14.30 sempre nella chiesa di Trescore.