Bambina di 9 anni muore schiacciata dal cancello di casa: la tragedia nella Bergamasca Tra le ipotesi più probabili quella si è staccato un perno del cancello facendo cadere tutta la struttura metallica addosso alla piccola.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Trescore, in provincia di Bergamo. Nella serata di ieri martedì 5 aprile una bambina di 9 anni è stata schiacciata dal cancello d'ingresso della casa in cui abita con la famiglia. Le condizioni della piccola sono apparse fin da subito disperate: tempestivo il trasporto immediato all'ospedale "Papa Giovanni" di Bergamo, dove purtroppo la bambina è morta poco dopo.

La dinamica dell'incidente

Come riporta l'Eco di Bergamo, i fatti sono accaduti in via Muratello. Da una prima ricostruzione la bambina stava giocando sullo scivolo di casa quando, tra le ipotesi più probabili, si è staccato un perno del cancello facendo cadere tutta la struttura metallica addosso alla piccola. Subito è scattato l'allarme al 118, ma nonostante la corsa disperata in ospedale la bambina è morta poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto nei minimi dettagli.

Bimba cade dal letto dei genitori e muore

Solo qualche settimana prima un altro incidente in casa. Una bambina soli sette mesi è morta dopo essere caduta dal letto dei genitori. La tragedia è avvenuta a Vigalfo, frazione del comune di Albuzzano in provincia di Pavia. Da quanto si apprende la neonata si sarebbe trovata in casa in quel momento solo con la mamma – una donna di 35 anni di nazionalità indiana – che l'aveva lasciata sul letto per svolgere delle faccende domestiche in un'altra stanza. Evidentemente il letto non era messo sufficientemente in sicurezza e la piccola, girandosi è caduta battendo rovinosamente la testa e svenendo. All'arrivo del personale sanitario dell'Areu le condizioni della bambina sono apparse subito molto gravi: la piccola è morta all'ospedale di Bergamo dopo pochi minuti dal suo arrivo.