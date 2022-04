I funerali di Federica, la bimba schiacciata da un cancello. I compagni: “Sempre nei nostri cuori” La piccola è morta tre giorni fa mentre si trovava in cortile: la Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti.

A cura di Ilaria Quattrone

"Sarai sempre nei nostri cuori": è quanto hanno scritto gli amici e i compagni di classe nei messaggi lasciati ai funerali di Federica Bena, la bimba di nove anni che martedì scorso è morta dopo che è rimasta schiacciata da un cancello di casa. La tragedia si è verificata a Trescore Balneario, comune in provincia di Bergamo. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 aprile, è stato dato l'ultimo saluto alla piccola in una chiesa piena di persone.

I compagni di classe hanno lanciato diversi palloncini bianchi

Amici, parenti e concittadini si sono stretti attorno ai genitori, Cristina ed Enrico, e al fratello Tomas di 15 anni. Durante la celebrazione, i bambini hanno lasciato una rosa vicino al feretro. Il parroco ha poi sottolineato l'importanza di stare vicino alla famiglia in questo momento doloroso: "Oggi viviamo il dolore profondo di tutta la comunità". Al termine dei funerali, i compagni e gli amici di Federica hanno lanciato in aria diversi palloncini bianchi sui quali era scritto il suo nome.

Le indagini della Procura di Bergamo: perizie sul perno

Intanto proseguono le indagini della Procura di Bergamo che, subito dopo la morte, aveva deciso di non disporre l'autopsia considerato che la causa della morte era chiara: è stato infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Sotto la lente degli investigatori c'è il perno che si è spezzato provocando la caduta del cancello. Bisognerà capire se era difettoso o meno. La piccola è morta mentre si trovava in cortile: nonostante la corsa all'ospedale di Bergamo, alcune ore dopo il drammatico incidente, è stato dichiarato il decesso.