Romina Vento, venerdì il funerale della donna annegata nell’Adda dal compagno Venerdì 29 aprile, a Inzago, ci sarà il funerale di Romina Vento. La donna di 44 anni, madre di due figli, è stata annegata nel fiume Adda dal compagno Carlo Fumagalli.

A cura di Enrico Spaccini

Dopo i risultati dell'autopsia, è arrivata anche la data dei funerali di Romina Vento. L'ultimo saluto alla donna di 44 anni uccisa la sera dello scorso 19 aprile dal compagno Carlo Fumagalli, si terrà venerdì 29 aprile alle 15:30 a Inzago, in provincia di Milano. Lascia una figlia di 15 anni e un figlio di dieci. Non ci sarà la camera ardente.

L'autopsia

Come in molti si aspettavano, il medico legale Luca Tajana, che il 26 aprile ha effettuato all'ospedale Papa Giovanni XXIII l'autopsia sul corpo di Romina, ha confermato le parole che Fumagalli ha confessato di fronte agli inquirenti. A uccidere la donna non è stato un incidente e nemmeno l'impatto dell'auto lanciata a tutta velocità con le acque del fiume Adda. Romina è morta annegata e a ucciderla è stato proprio il suo compagno Fumagalli.

La sera del 19 aprile

Ora ricoverato all'ospedale di Bergamo per aver manifestato intenti suicidi, Fumagalli ha dichiarato di aver agito d'istinto. "Ho tenuto Romina in acqua con le mie mani, così l'ho uccisa", ha detto durante l'interrogatorio. Un raptus, innescato dal fatto che non accettava la separazione. Il 49enne, operaio di un'azienda tessile, soffre di disturbi psichici sin dall'estate 2021, ma cinque settimane prima del giorno dell'omicidio aveva interrotto la propria cura. Alcuni testimoni avevano visto quella sera una Reanault Megane bianca sfrecciare lungo la strada che fiancheggia il fiume Adda e poi finire in acqua. Hanno poi detto agli inquirenti di aver sentito una donna chiedere aiuto e di aver scorto nel buio una figura che si allontanava a nuoto. Fumagalli è stato ritrovato tre ore più tardi a Vaprio, un comune lì vicino, in stato confusionale e ancora con i vestiti bagnati.