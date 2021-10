Fao Schwarz, il famoso negozio di giocattoli apre a Milano: lanciata una caccia al tesoro virtuale Attesa a breve a Milano l’apertura di Fao Schwarz, uno dei negozi di giocattoli più famosi al mondo. In piazza Cordusio, a pochi passi dal Duomo, aprirà quello che sarà il primo negozio dell’Europa continentale. Per festeggiare l’apertura il brand ha lanciato una sorta di caccia al tesoro virtuale.

A cura di Francesco Loiacono

A New York, dove dal 1870 si trova la sede principale, visitare il negozio di giocattoli Fao Schwarz è un'esperienza che affascina non solo i più piccoli, ma anche gli adulti. E la fama di Fao Schwarz, la catena di negozi fondata nel 1862 a Baltimora da Frederick August Otto (da cui l'acronimo) Schwarz, è ormai enorme, accresciuta negli anni anche da film come "Big" con Tom Hanks. A breve a Milano aprirà il primo negozio della catena nell'Europa continentale, il settimo in assoluto: sarà ospitato in piazza Cordusio, a pochi passi dal Duomo, su una superficie di 660 metri quadri distribuiti su tre piani.

Il negozio di giocattoli aprirà strategicamente prima di Natale

La data esatta dell'apertura, che dovrebbe comunque avvenire entro il 2021 e prima del Natale, non è ancora stata comunicata. Ma sul sito www.faoschwarz.it, già attivo, è stato lanciato un concorso che anticipa il "grande giorno": "Manca poco alla grande apertura – è scritto – quest’anno il meraviglioso mondo di FAO Schwarz arriva a Milano. Alcuni giocattoli sono già in città: cercali e riportali in negozio per vincere l’esperienza più esclusiva dell’anno". Il concorso si chiama "Il gioco delle meraviglie" ed è una sorta di caccia al tesoro virtuale. In giro per Milano sono stati "nascosti" alcuni tra i più famosi giocattoli del brand come i peluche o i soldatini: rispondendo correttamente a 5 indovinelli incentrati sui luoghi più famosi di Milano si potranno trovare i giocattoli nascosti e poi vincere, se si sarà fortunati, alcuni giochi messi in palio. Nel frattempo per le strade di Milano è pronta a partire una campagna di marketing che scandirà i giorni che ancora mancano all'apertura del negozio.