Maschere horror, zucche e giochi di Halloween non sicuri: 108mila articoli sequestrati a Milano

A cura di Francesco Loiacono

Halloween si avvicina e, mentre si moltiplicano le iniziative per festeggiarlo, a Milano e in tutta la Lombardia, compaiono sugli scaffali dei negozi anche gli articoli che ormai da tempo accompagnano questa ricorrenza: maschere spaventose, zucche di plastica col ghigno satanico e altri oggetti vari, tutti a tema. Non sempre però ciò che è in vendita è sicuro per il consumatore: ne sono ben consapevoli anche i militari del Comando provinciale della guardia di finanza, che nell'ambito dell'intensificazione dei controlli, proprio per l'avvicinarsi della ricorrenza del 31 ottobre, hanno sequestrato tra Milano e l'hinterland ben 108mila articoli ritenuti poco sicuri.

I sequestri in quattro negozi di Milano e dell'hinterland

Quattro, in particolare, gli esercizi commerciali che sono stati controllati dai finanzieri del Primo nucleo operativo metropolitano di Milano e dai colleghi della Compagnia di Melegnano. Sugli scaffali di questi negozi c'erano 103mila articoli con il marchio di sicurezza Ce contraffatto o non conforme alle norme in vigore, e oltre quattromila articoli che violavano le norme del Codice del consumo. In aggiunta, le Fiamme gialle hanno scoperto anche 700 giocattoli che non erano a norma. Tra gli articoli sequestrati maschere di zombie o altre ispirate ad alcuni celebri film horror come "Scream" e diversi oggetti a forma di zucca, vero e proprio simbolo di Halloween. Sono ancora in corso ulteriori indagini, che serviranno per capire dove siano stati prodotti gli articoli sequestrati e anche quali siano stati i canali di distribuzione degli stessi. Intanto i controlli delle Fiamme gialle a tutela dei commercianti onesti proseguono.