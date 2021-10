Cosa fare a Milano e in Lombardia ad Halloween 2021: 7 eventi per bambini e adulti Halloween 2021 si avvicina. Nonostante la pandemia, sono tanti gli eventi in programma a Milano e in tutta la Lombardia, dalla Brianza alla Bergamasca. Feste a tema, visite guidate in chiese e monasteri tenebrosi, giornate nei parchi di divertimento e anche le più tradizionali serate in discoteca: ecco una selezione di alcuni eventi.

A cura di Francesco Loiacono

Da molto tempo ormai anche in Italia si festeggia Halloween, festa di origine celtica diventata "famosa" nell'accezione in cui viene vissuta soprattutto negli Stati Uniti: la notte del 31 ottobre, a ridosso della ricorrenza di Ognissanti e della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, i bambini (ma non solo) indossano maschere spaventose e vanno in giro ponendo a chi incontrano la fatidica domanda: "Dolcetto o scherzetto?". Soprattutto nel corso del secolo scorso la festa di Halloween si è affermata come un'occasione, molto commerciale, per potersi divertire: sono soprattutto i bimbi ovviamente a cogliere l'aspetto ludico di questa festa, ma anche molti adulti ne approfittano per mettere da parte i problemi e festeggiare, magari vestendosi da zombie o da streghe.

La festa di Halloween 2021 arriva mentre è ancora in corso la pandemia di Coronavirus. Ma nonostante il Covid-19 e le restrizioni, a Milano, in Brianza e in tutta la Lombardia ci sarà modo di svagarsi e divertirsi partecipando a uno dei tanti eventi in programma non solo il 31 ottobre, ma in tutto il fine settimana, ovviamente sempre nel massimo rispetto delle norme anti-Covid generiche e specifiche per ogni singolo evento. Vediamone alcuni.

Halloween in biblioteca a Milano

Letture "da brivido", feste in maschera, libri in regalo e laboratori creativi. Questo il menù di una serie di appuntamenti organizzate per Halloween da alcune biblioteche del sistema bibliotecario di Milano. Dal pomeriggio di venerdì 29 alla giornata di domenica 31 ottobre i bambini dai 3 anni in su (controllare i singoli eventi su questo link per informazioni più approfondite), potranno unire il piacere della lettura alla gioia di festeggiare Halloween. L'ingresso col Green pass è obbligatorio solo per i maggiori di 12 anni.

Dove: Milano, biblioteca Venezia (Via Frisi 2/4 – angolo Via Melzo), biblioteca Chiesa Rossa (via Palmieri 22), biblioteca Villapizzone (via Rosina Ferrario Grugnola 3), biblioteca Fra Cristoforo (via Fra Cristoforo 6), biblioteca Niguarda (via Gian Battista Passerini, 5), biblioteca Lorenteggio (Via Emanuele Odazio 9), Biblioteca Sormani (Corso di Porta Vittoria 6).

Un tour da brivido a San Bernardino alle Ossa a Milano

A Milano c'è una chiesa che, più di ogni altra, "evoca" lo spirito di Halloween. È la chiesa di San Bernardino alle Ossa, che custodisce un ossario con migliaia di teschi e ossa utilizzati anche come ornamenti "artistici". È intorno a questa chiesa che sabato 30 ottobre viene organizzata la visita guidata "Storie da brividi intorno a San Bernardino alle Ossa", un tour di 90 minuti che consentirà di scoprire e riscoprire, oltre alla chiesa stessa, anche due luoghi antichi di Milano come il Verziere e il laghetto di Santo Stefano, al centro di storie, tradizioni e leggende misteriose.

Dove: Milano, piazza Santo Stefano davanti all'omonima chiesa

Halloween parade al Teatro Martinitt di Milano

Una festa d'autunno in maschera, una Halloween Parade, è in programma sabato 30 ottobre al Teatro Martinitt di Milano. Sarà la seconda edizione di una manifestazione gratuita organizzata con il patrocinio del Municipio 3 e rivolto ai bambini ma anche ai loro genitori. Gli spazi esterni del teatro si aprono all'arte, alla creatività, al gioco. Artigiani e artisti esporranno le loro creazioni, musicisti e artisti di strada allieteranno i presenti e lo street food potrà sfamare i visitatori, che sono invitati a presentarsi in maschera.

Dove: Milano, via Pitteri 58

Halloween in discoteca: dove festeggiare a Milano

Per chi non è più bambino e si vuole divertire in una delle notti più "paurose" dell'anno c'è poi l'opzione discoteca. Sono tanti i locali che organizzano serate per il 31 ottobre, anche approfittando del fatto che il giorno seguente è festa. Tra le discoteche più note di Milano c'è il The Club, che per la serata di Halloween organizza "La notte del giudizio": un party in maschera, col tema "guerrieri della notte" (celebre film del 1979).

Dove: The Club Milano, corso Garibaldi 97

Halloween al parco divertimenti Leolandia

Un'idea per trascorrere Halloween all'insegna di simpatici animatori, organizzando una caccia ai fantasmi, assistendo alla parata delle streghe e ai fuochi d'artificio, è quella di recarsi a Leolandia, parco di divertimenti che si trova nella Bergamasca e che quest'anno festeggia i suoi 50 anni di vita. La sera di Halloween, il 31 ottobre, il parco resterà aperto fino alle 21. Oltre agli eventi speciali organizzati per la festa degli spiriti, nel parco si potranno incontrare tutte le star dei cartoni animati: i PJ Masks – Superpigiamini, Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir dalla serie Miraculous e Bing e Flop. Chi si recherà al parco in questi giorni otterrà un secondo ingresso gratis entro l'anno: chi si recherà al parco il 31 ottobre ne otterrà anche un terzo in un giorno "verde" entro il 31 maggio 2022.

Dove: Parco divertimenti Leolandia, via Vittorio Veneto 52, Capriate San Gervasio (Bergamo)

La notte di Halloween al Monastero di Torba

Il monastero di Torba, bene gestito dal Fai, custodisce moltissimi misteri tra le sue mura secolari e anche nei dipinti misteriosi che si sono conservati sulle sue pareti. Archeologistics, una realtà impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, tra le tante iniziative proposte nel fine settimana di Halloween offre anche la possibilità di trascorrere un pomeriggio speciale tra guerrieri longobardi e monache benedettine, aspettando così la notte di Halloween. Sono previste attività specifiche per bambini tra i 6 e i 10 anni e si potrà anche consumare una merenda presso il ristorante interno. Inoltre, sia sabato 30 sia domenica 31 ottobre, alle 17, alle 18.30 e alle 20, sono in programma anche visite serali speciali sempre al monastero: scienza, storia e leggende si uniranno nel racconto del bene Fai, e ci sarà anche la possibilità di cenare nel ristorante interno (www.monasteroditorba.it).

Dove: Monastero di Torba, via Stazione, Torba (Varese)

Paura e mistero tra gli alberi secolari dei Giardini reali di Monza

Anche a Monza si festeggerà Halloween. E anche in Brianza tra le iniziative spicca quella del gruppo giovani del Fai. Domenica 31 ottobre, in diversi orari, verranno organizzate visite guidate di un'ora alla scoperta degli alberi secolari presenti nei Giardini della Villa reale. Non mancheranno leggende e aneddoti legati a questi veri e propri monumenti vegetali e alla potenza della natura, raccontate dai volontari che saranno opportunamente mascherati per trascinare in un'atmosfera da brivido visitatori grandi e piccoli.