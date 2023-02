Fanno irruzione in una banca: ladri scappano con una cassaforte, ma è vuota Una banda di ladri hanno fatto irruzione in banca a Fiesse (Brescia): hanno portato via la cassaforte che era vuota.

Hanno fatto irruzione in una banca e sono scappati con una cassaforte, che però era vuota: è quanto successo questa notte in provincia di Brescia. Nessuno di loro è stato ancora rintracciato: sul caso indagano i carabinieri che cercano di risalire alla loro identità. La cassaforte, in ogni caso, non è stata ancora trovata.

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, l'agguato sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte. Sarebbero entrati nella filiale bancaria, che si trova in via Zanardelli a Fiesse, con i volti coperti da un passamontagna. Una volta dentro, si sono diretti verso una cassaforte. Sono riusciti a prenderla e poi sono scappati a bordo di un Suv, di cui non è chiaro se sia stata vista la targa o meno. E in questo modo, infatti, sono riusciti a dileguarsi.

All'interno della cassaforte non c'era denaro

Sul luogo del furto, subito dopo, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Verolanuova. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, ma soprattutto per cercare di trovare gli elementi necessari per risalire all'identità dei malviventi. Il furto però non è andato probabilmente come la banda sperava.

In ogni caso, sono scappati senza alcun bottino. All'interno della cassaforte però non c'era nulla. Non c'era denaro né altro. Grazie ad alcune disposizioni interne della filiale, proprio per prevenire episodi simili, i dipendenti – prima dell'orario di chiusura – devono spostare i contanti. Probabilmente le telecamere di videosorveglianza potrebbero dare una mano per cercare di dare un nome alla banda.