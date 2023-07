Famiglia scatta un selfie mentre parte per le vacanze e viene derubata: il ladro immortalato nella foto Il ladro ha approfittato del momento di distrazione per rubare una borsa, ma l’obiettivo dello smartphone si è chiuso nel momento giusto e lo ha immortalato mentre commetteva il reato.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Lunedì 3 luglio una famiglia composta da padre, madre e tre figli è in partenza per le vacanze e, arrivata alla stazione di Bergamo per prendere il treno per l'aeroporto di Orio al Serio, ha deciso di scattarsi un selfie per immortalare il momento. Proprio mentre loro erano distratti dall'autoscatto, un ladro gli si è avvicinato e gli ha rubato una borsa contente i documenti per il viaggio, i soldi e alcuni gioielli. Il malvivente è però finito immortalato nello scatto e la Polizia ha potuto arrestarlo, anche se ormai era troppo tardi per recuperare il volo.

Deruba una famiglia in partenza per le vacanze

Dovevano partire per Palma de Maiorca, dove avevano prenotato qualche giorno di vacanza. La felicità era tanta da voler immortalare ogni singolo momento, anche quello in cui – dalla stazione ferroviaria di Bergamo – prendevano il treno per raggiungere l'aeroporto di Orio al Serio, dove li aspettava l'aereo per la Spagna.

Felici e distratti dall'autoscatto, la madre, il padre e i tre figli non si sono accorti che un malintenzionato si è avvicinato a loro e, non appena il momento gli è sembrato opportuno, ha portato via una borsa con all'interno soldi, gioielli e soprattutto i documenti che avrebbero consentito loro di prendere il volo. Oramai la vacanza era rovinata.

Resta fotografato in un selfie

La famiglia, di origini indiane, si è quindi rivolta agli agenti della Polizia ferroviaria per sporgere denuncia e, mentre raccontavano la dinamica del furto, gli è venuto in mente di controllare il selfie e il ladro appariva immortalato nella foto in modo chiaro e nitido. L'obiettivo si era otturato nel momento giusto.

Così hanno mostrato le immagini agli agenti che hanno immediatamente riconosciuto il ladro in un uomo pregiudicato e già noto alla forze dell'ordine. I poliziotti lo hanno subito rintracciato nel tentativo di recuperare anche la refurtiva e, magari, permettere alla famiglia di andare comunque in vacanza, ma orami era troppo tardi.

Quando il malvivente è stato fermato aveva già venduto tutti gioielli e fatto sparire. La famiglia ha quindi perso comunque la sua vacanza, ma almeno sa che il responsabile è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in attesa del processo. E la prova della sua colpevolezza lascia poco spazio all'immaginazione.