Coppia derubata dei vestiti mentre fa il bagno nel lago di Garda: “Auguro ai ladri di restare in mutande” Una coppia di marito e moglie sono stati derubati dei loro vestiti mentre stavano facendo un bagno nel lago di Garda. La donna: “Al ladro auguro di restare in mutande”.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno atteso che facessero un tuffo nel lago di Garda prima di derubarli di tutti i vestiti ed altri effetti personali. È il colpo che hanno messo a segno alcuni ladri nel pomeriggio di ieri domenica 16 luglio a Desenzano ai danni di una coppia di marito e moglie.

Il furto mentre erano in acqua

Tutto è accaduto mentre la coppia si trovava in spiaggia d'Oro a Desenzano, in provincia di Brescia: marito e moglie a un certo punto hanno deciso di rinfrescarsi facendo un bagno nel lago. E proprio mentre erano in acqua qualcuno avrebbe sottratto loro i vestiti. La coppia – come riporta Brescia Today – una volta uscita dal lago si è accorta quanto era accaduto ma in un primo momento hanno pensato che si trattasse di un bagnante distratto. Fino a capire poi che si trattava di un vero e proprio furto.

Il racconto della vittima

A raccontare l'accaduto è stata la donna che ha affidato la sua rabbia sull'accaduto alla pagina Facebook "La nostra Desenzano": "Oggi nel tardo pomeriggio sono scesa con mio marito alla Spiaggia d'Oro per un veloce bagno ‘senza bagaglio': solo asciugamani, copricostume e una maglietta per lui. Ci credete? Ci hanno rubato i vestiti mentre stavamo seduti ad asciugarci, lì accanto".

Leggi anche Chi era Manuela Gasparini, morta a 46 anni in un incidente con il parapendio

La coppia ha pensato prima a un errore di qualche altro bagnante: "Abbiamo chiesto alla reception dei bagni se qualcuno avesse preso per sbaglio le nostre cose e le avesse riportate. Qualcuno ha in effetti consegnato gli occhiali da vista di mio marito che erano avvolti nella maglietta. Non certo il ladro, a cui saranno sfuggiti mentre portava via velocemente il ‘bottino'. Ho voluto comunicarvelo, non so se è successo a qualcun altro, certo siamo rimasti sorpresi. Ringrazio chi ha consegnato gli occhiali. E al ladro auguro di restare in mutande… in senso lato".