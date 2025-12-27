Famiglia intossicata al pranzo di Natale, genitori, figli e nonno finiscono in ospedale: indagini in corso

Una famiglia di cinque persone è rimasta intossicata dopo il pranzo di Natale e ora è ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese. Sul caso indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di Natale, giovedì 25 dicembre, una famiglia di cinque persone – una coppia di 65 e 63 anni, i loro due figli di 31 e 29 anni e il nonno 93enne – ha iniziato ad accusare forti malesseri tali da rendere necessario l’intervento dei soccorsi e il ricovero all’ospedale di Circolo di Varese. Sul caso, una probabile intossicazione alimentare, indagano i carabinieri.

La vicenda

I fatti si sono verificati dopo il pranzo natalizio, durante il quale la famiglia di Sumirago (Varese) ha consumato diversi cibi, tra cui un risotto preparato con funghi porcini secchi provenienti da un cesto alimentare. In un primo momento, l’attenzione dei medici si è concentrata proprio su questo piatto, anche se dai primi accertamenti si sarebbe poi escluso un legame diretto tra i porcini essiccati e i disturbi accusati dalla famiglia. A tavola, infatti, erano presenti anche altri alimenti, come salumi e un panettone farcito con mascarpone, che potrebbero aver contribuito al malore.

Dopo la chiamata al 112, i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale per tutti i familiari: 4 sono arrivati in ambulanza, mentre il padre di 65 anni ha provato a raggiungere il pronto soccorso con la propria auto, anche se durante il tragitto le sue condizioni sono peggiorate e, all’altezza di Castronno, intorno alle 18:00, è stato costretto a fermarsi e a chiamare aiuto. Un’ambulanza lo ha quindi accompagnato in codice giallo al pronto soccorso. Per tutti loro la diagnosi è stata quella di intossicazione alimentare. Stando a quanto appreso, due dei cinque pazienti sarebbero stati trasferiti in terapia intensiva in gravi condizioni, mentre gli altri sarebbero sotto osservazione.

Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Gallarate. Una pattuglia si è già recata in ospedale per raccogliere le testimonianze dei familiari in grado di parlare. Nel frattempo, sono stati avviati accertamenti anche nell’abitazione della famiglia, grazie all’intervento di un parente in possesso delle chiavi dell'abitazione.