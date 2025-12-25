Divampa un incendio in un’abitazione nella notte di Natale: intossicati mamma e figlio

Un incendio è divampato nella notte a Cairate (Varese). Una donna e il suo bambino sono stati tratti in salvo.

Non è stata una felice notte di Natale per tutti. Per esempio a Cairate, un piccolo comune della provincia di Varese, è divampato un incendio in un'abitazione. Una mamma e il suo bambino di appena tre anni hanno rischiato la vita. Fortunatamente sono entrambi salvi.

I cenoni della Vigilia o, comunque, i preparativi per il pranzo di Natale di oggi hanno impegnato tantissimi cittadini. Nonostante la gioia di questi momenti, che vedono riunirsi molteplici famiglie, qualcuno ha dovuto fare i conti con episodi pericolosissimi che hanno messo in pericolo loro stessi e i loro cari. È il caso di una donna e del suo bambino, che hanno rischiato di morire in un rogo divampato nella loro abitazione.

I vigili del fuoco di Varese, attorno alle 3.30 di notte, hanno ricevuto la segnalazione di un incendio esploso al piano terra di un'abitazione che si trova lungo la strada di via Siracusa a Cairate. Sono intervenuti immediatamente con due autopompe e un'autobotte e sono riusciti a mettere in salvo la donna e il bambino. Sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I medici hanno fornito le prime cure sul posto e poi li hanno trasferito subito in ospedale. Fortunatamente, nonostante l'intossicazione dovuta all'inalazione dei fumi, non hanno riportato gravi ferite e non sono in pericolo di vita. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e svolto tutti i rilievi del caso. Per il momento non si conosce l'origine del rogo. Non è chiaro nemmeno che tipo di danni abbia provocato l'incendio e se l'abitazione sia o meno inagibile.