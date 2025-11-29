Incendio in una palazzina a Laveno Mombello, decine di sfollati: il video delle fiamme

Incendio a Laveno Mombello (Varese): le fiamme sono partite da un negozio e si sono propagate fino ai piani superiori. Cinque persone ferite e venti rimaste senza casa.

L’incendio esploso a Laveno Mombello

Nella mattinata di oggi, venerdì 29 novembre, è divampato un incendio in un negozio che si trova in via XXV Aprile a Laveno Mombello, un comune che si trova in provincia di Varese. Il rogo è esploso alle 12.30. E da allora, i vigili del fuoco sono a lavoro per domarlo. La nube di fumo è stata visibile per chilometri di distanza. Al momento si sa che sono cinque le persone ferite e che un'intera palazzina è stata evacuata.

I vigili del fuoco a lavoro a Laveno Mombello

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco arrivati anche da Como e Milano, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Nessuna delle persone ferite è in gravi condizioni. Una donna di 41 anni e due uomini di 41 e 61 anni sono stati trasferiti in codice verde agli ospedali di Cittiglio e Angera.

La nube di fumo a Laveno Mombello

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il rogo sarebbe partito dal piano terra, dove si trova un bazar, e propagato fino ai piani superiori dove ci sono alcuni appartamenti: potrebbe essere partito da alcune illuminazioni natalizie. Le immagini divulgate sono impressionanti: una nube di fumo ha avvolto l'intero palazzo. I vigili del fuoco sono arrivati con due autopompe, due fuoristrada antincendio, due autobotti, un'autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria respirabile.

Il negozio distrutto a Laveno Mombello

Attorno alle 18 di oggi pomeriggio, l'incendio è stato messo sotto controllo e sono iniziate anche le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Venti persone, per il momento, sono rimaste senza casa: lo stabile, infatti, è stato dichiarato inagibile. L'amministrazione comunale si è occupata di trovare loro una sistemazione.