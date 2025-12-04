Incendio a Lomagna, evacuato lo stabilimento di pizze Roncalab: la colonna di fumo visibile da tutta la Brianza

Un vasto rogo è divampato all’interno dello stabilimento di pizze Roncalab a Lomagna (Lecco): potrebbe essersi sviluppato all’interno di un forno. Non ci sono feriti.

L’incendio che si è sviluppato oggi 4 dicembre all’interno dello stabilimento Roncalab a Lomagna (Lecco)

Un vasto incendio oggi, giovedì 4 dicembre, si è verificato all'interno di un capannone industriale nel comune di Lomagna (Lecco).

Si tratta dello stabilimento Roncalab di via Marco Biagi, specializzato nella preparazione di pizze, pinse e pasta. Al momento sono ancora ignote le cause del rogo: stando alle primissime informazioni, potrebbe essersi sviluppato all'interno del forno in cui vengono preparate le materie prime. Sul posto, dalle ore 12, stanno ancora operando diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Lecco e Monza-Brianza, con numerosi mezzi antincendio.

La colonna di fumo dallo stabilimento Roncalab di Lomagna (Lecco), visibile da tutta la Brianza

L’intervento è reso complesso dalla presenza di materiale combustibile e dalla propagazione delle fiamme e del fumo, che ha formato una grossa colonna visibile da tutta la Brianza. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, mentre tutto il personale è stato evacuato senza problemi dallo stabilimento.

Stando a quanto confermato a Fanpage.it da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), non risulterebbero inoltre feriti o intossicati. I mezzi di soccorso intervenuti, infatti, si trovano sul posto per garantire la sicurezza durante le manovre dei vigili del fuoco. Resta invece ancora da accertare l'eventuale impatto dei fumi originati dal capannone industriale sul territorio circostante.