“Faccio una cosa stupida, le mando ancora messaggi”: parla la mamma di Giulia Tramontano La mamma di Giulia Tramontano ha raccontato che sta ancora mandando messaggi alla figlia scomparsa. Della 29enne incinta al settimo mese non si hanno notizie da domenica 28 maggio.

A cura di Enrico Spaccini

La madre di Giulia Tramontano

Le ricerche di Giulia Tramontano continuano, con carabinieri e vigili del fuoco che si sono spostati nella serata di ieri, mercoledì 31 maggio, al parco delle Groane insieme ai cani molecolari. Dall'abitazione che la 29enne incinta al settimo mese condivide con il fidanzato, Alessandro Impagnatiello, a Senago (Milano) hanno prelevato un indumento che dovrebbe aiutare il fiuto dei segugi. Nel frattempo, attraverso la trasmissione Chi l'ha visto la madre della 29enne ha voluto rinnovare il suo appello alla figlia: "Chiamami, mandami un messaggio", ha detto in lacrime, ammettendo di star "facendo pure una cosa stupida, le mando messaggi lo stesso".

L'ultima conversazione con la figlia

L'ultima conversazione tra Giulia e sua madre è stata la sera di sabato 27 maggio. "Non ti preoccupare madre, vado a dormire", aveva scritto la 29enne. Poche ore prima aveva scoperto che il suo fidanzato, Impagnatiello, aveva una relazione con un'altra donna e che anche lei era rimasta incinta. Avevano discusso e Giulia aveva scritto a un'amica di essere "turbata".

L'indomani mattina, però, la madre non riesce più a mettersi in contatto con lei. Non risponde ai messaggi e quando prova a telefonarle, il cellulare risulta non attivo. Si tratta di una cosa insolita che fa preoccupare la madre che vive in provincia di Napoli. Ogni domenica mattina si chiamavano e si intrattenevano in lunghe conversazioni.

L'arrivo a Senago e i messaggi senza risposta

Nel pomeriggio di domenica, la donna riceve una chiamata dal fidanzato della figlia. Le chiede se ha notizie di Giulia e le dice che sarebbe andato dai carabinieri a denunciare la scomparsa. "A mezzanotte siamo partiti e siamo arrivati a Senago alle 8 e mezza di lunedì mattina", ha spiegato la mamma della 29enne.

Giorno dopo giorno, le ricerche proseguono nel territorio milanese. Intanto, la madre di Giulia racconta di star facendo "una cosa stupida: le mando messaggi lo stesso". Da domenica il cellulare della 29enne non ha più dato alcun segno di essere attivo, "però io i messaggi glieli mando", continua la donna, "perché magari il telefono ce l'ha e così posso dirle tutto quello che voglio".

Quello che si sa al momento è che dall'abitazione a Senago sono stati portati via circa 400 euro in contanti, bancomat e passaporto di Giulia e una borsa. Che la 29enne sia fuggita, magari all'estero, la madre non lo prende in considerazione: "Non l'avrebbe mai fatto". In attesa di scoprire se le ricerche al parco delle Groane con i cani molecolari porteranno a un ritrovamento di qualche tipo, Alessandro Impagnatiello è stato iscritto nel registro degli indagati (a piede libero) per omicidio volontario aggravato, soppressione di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.