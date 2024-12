video suggerito

Fa una passeggiata con il cane, ma resta chiuso nel parco al freddo: i passanti lo salvano con una scala Uomo di 70 anni porta il cane a passeggio e rimane chiuso nel parchetto di viale Monte Nero. Dopo due ore al freddo viene liberato dai passanti con una scala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Martedì 3 dicembre un uomo è rimasto chiuso all’interno del giardino Nove novembre, in viale Monte Nero, a Milano. Dopo due ore al freddo la persona coinvolta, un medico settantenne, è stata salvata da alcuni passanti che lo hanno aiutato a scavalcare le recinzioni con l’aiuto di una scala.

Perché l’uomo è rimasto chiuso nel parco

Come riporta il quotidiano Corriere della Sera, il signore era entrato nel giardinetto per fare una passeggiata insieme al suo cane, un piccolo schnauzer, ma tornando verso casa alle 17:30 ha trovato i cancelli sbarrati, nonostante tutti i cartelli affissi sulle recinzioni indicassero come orario di chiusura le 19:00. Un anticipo dovuto probabilmente a un errore da parte di qualche addetto dell’Amsa.

Due ore al freddo e poi il soccorso dei passanti

L’uomo ha dovuto aspettare due ore prima di essere liberato, grazie all’aiuto dei passanti e dei dipendenti di un bar vicino. I camerieri hanno recuperato una scala e con quella sono riusciti a far passare l’uomo, insieme al suo cane, oltre la recinzione, una cancellata alta quasi tre metri.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 112, mentre le diverse chiamate fatte all’Amsa sono rimaste senza risposta. Da qui la rabbia dei presenti, che si sono lamentati della cattiva gestione degli spazi pubblici.