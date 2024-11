video suggerito

Scivola nel torrente per rincorrere il cane e va in ipotermia: soccorso 29enne I sanitari del 118 hanno soccorso questa mattina, 19 novembre, un 29enne in stato di ipotermia a Gemonio (Varese). Il ragazzo poco prima era finito nel torrente Viganella per recuperare il cane che era scappato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 29enne è stato soccorso nella mattinata di oggi, martedì 19 novembre, in stato di ipotermia a Gemonio (in provincia di Varese). Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe scivolato nel torrente Viganella, probabilmente per rincorrere il cane che stava scappando. Nonostante la temperatura gelida dell'acqua, il 29enne è riuscito a raggiungere la riva da solo, ma dopo i sanitari hanno dovuto trasportarlo in ospedale in codice giallo per le cure mediche dovute al forte freddo. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i sanitari sono arrivati in via Fiume a Gemonio qualche minuto dopo le 8 del 19 novembre con un'ambulanza di Gavirate e un'automedica. Gli operatori hanno prestato soccorso a un 29enne che si trovava in stato di ipotermia.

Stando a una prima ricostruzione formulata dalla polizia locale, pare che il giovane stesse facendo una passeggiata con il suo cane in via Fiume quando, per motivi non chiari, l'animale si sarebbe allontanato. Per recuperarlo, il 29enne sarebbe scivolato finendo per cadere nel Viganella.

Il ragazzo è riuscito a raggiungere la riva da solo, ma l'acqua del torrente era gelida. I sanitari lo hanno trovato in una zona a ridosso dei boschi in stato di ipotermia. Le sue condizioni non sono gravi, ma ha necessitato del trasporto all'ospedale Circolo di Varese in codice giallo per essere sottoposto alle cure contro il forte freddo.