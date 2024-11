video suggerito

Due ventenni finiscono nel fiume con la loro auto: un coetaneo si tuffa e li salva Incidente in provincia di Varese: un’automobile è finita nel fiume Margorabbia a Germignaga. A bordo c’erano due ventenni che sono stati salvati da un loro coetaneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Questa notte, sabato 16 novembre, un'automobile è finita fuori strada per poi cadere nel fiume Margorabbia a Germignaga, comune di tremila abitanti che si trova in provincia di Varese. L'episodio si è verificato quasi alle 3 di notte. Il conducente ha infatti perso il controllo all'altezza della rotatoria, ha abbattuto una siepe per poi precipitare nelle acque. All'interno del veicolo c'erano due ragazzi poco più che ventenni. In quel momento c'era anche un coetaneo che ha assistito all'intera scena. Il giovane si è gettato in acqua e ha messo in salvo i due.

Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 che hanno fornito tutte le cure del caso ai due occupanti del mezzo e li hanno trasferito al pronto soccorso di Luino. Entrambi sono stati ricoverati in codice verde: hanno riportato solo contusioni e un abbassamento repentino della temperatura corporea. Le acque erano gelide: la temperatura infatti era di zero gradi centigradi. Non sono in gravi condizioni.

Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura con un'autogrù. Come è possibile vedere dalle immagini, il veicolo è stato recuperato con le luci ancora accese. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Luino che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.