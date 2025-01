video suggerito

Azzannato in casa dal suo cane: 59enne finisce in ospedale, è grave A Pavia un uomo di 59 anni è stato aggredito dal suo cane nella sua abitazione: è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Matteo.

A cura di Ilaria Quattrone

(foto di repertorio)

Nella giornata di ieri, mercoledì 1 gennaio, uomo di 59 anni è stato aggredito e azzannato dal suo cane nella sua abitazione a Pavia. Il 59enne è stato trasferito in ospedale: è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 59enne è stato colpito verso le dieci del mattino. Il cane lo ha ferito alle braccia e alle gambe: lo ha azzannato numerose volte. Per staccarlo, è stato necessario l'intervento degli altri familiari presenti in casa. I parenti hanno poi chiamato i soccorritori. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

Dopo aver fornito le prime cure del caso, lo hanno trasferito all'ospedale San Matteo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Come riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, l'animale è stato visitato da un veterinario dell'Agenzia di tutela della salute. Il medico dovrà cercare di capire i motivi dell'aggressività. Nell'abitazione del ferito sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pavia che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.