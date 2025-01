video suggerito

Veterinario trovato morto nel suo giardino, profonde ferite al collo: “Azzannato da due cani mentre ne curava uno” Patrizio Donati era un veterinario di 72 anni che è stato trovato morto nel giardino della sua villetta a Cerro Maggiore, comune che si trova alle porte di Milano: aveva ferite profonde al collo e al capo. Non è esclusa l’ipotesi dell’attacco dei suoi animali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, domenica 19 gennaio, un uomo è stato trovato morto nel suo giardino a Cerro Maggiore, un comune che è alle porte della città di Milano. La vittima si chiamava Patrizio Donati, aveva 72 anni e lavorava come veterinario. Il corpo starebbe stato rinvenuto da alcuni parenti.

Per la precisione, come riportato dal quotidiano VareseNews, sarebbe stata la moglie a lanciare l'allarme: la donna, appena rientrata casa, ha visto il marito riverso a terra. I medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Gli operatori hanno notato subito alcune ferite al collo e al capo molto profonde: si tratterebbe di morsi probabilmente causati dai suoi cani.

L'uomo infatti possedeva ben cinque cani alani che vivevano con lui nella sua villetta. Non è escluso quindi che i suoi animali possano averlo assalito, ma potrebbe essere anche deceduto per cause naturali e i morsi potrebbero essere stati causati successivamente.

Leggi anche Trovato il cadavere di un uomo in un bosco a Luino: indagini in corso

Toccherà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica: i carabinieri della compagnia di Legnano hanno infatti svolto tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana: sembrerebbe che i cani non siano mai stati aggressivi.

Nelle prossime ore sicuramente si potranno avere maggiori informazioni e un quadro più chiaro e preciso dell'intero accaduto.