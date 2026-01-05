Cosa fare per l’Epifania 2026 a Milano: eventi in città per festeggiare la Befana

Tutto pronto per l’Epifania 2026 a Milano. Per martedì 6 gennaio sono in programma numerosi eventi, tra cui il tradizionale Corteo dei Re Magi, la Befana Motociclista e la Befana Vigile.

Il giorno dell'Epifania quest'anno cade martedì 6 gennaio e per l'occasione anche Milano, come ogni anno, organizza numerosi eventi in città per festeggiare al meglio l'arrivo della Befana. Tra spettacoli teatrali, concerti, iniziative all’aperto e appuntamenti della tradizione, come il Corteo storico dei Re Magi e la Befana Benefica Motociclistica, sono in programma iniziative dedicate a tutti, grandi e piccini.

Il Corteo storico dei Re Magi

Come da tradizione, a Milano per l'Epifania si tiene il Corteo dei Re Magi, una rievocazione storica legata al passato medioevale della città. Si tratta di un evento gratuito aperto a tutti. Il programma prevede che il corteo parta alle 11.30 da piazza Duomo e sfili lungo le vie del centro. I protagonisti sono i tre Re Magi a cavallo, con al loro seguito oltre cento figuranti in abiti d’epoca, bande musicali, sbandieratori e gruppi storici. Saranno presenti anche cammelli e cavalli, per rendere la sfilata più coinvolgente e colorata.

Il corteo percorre via Torino e Corso di Porta Ticinese, passa davanti alle Colonne di San Lorenzo, per poi raggiungere intorno alle 13.00 Piazza Sant’Eustorgio, davanti all’omonima basilica, dove secondo la tradizione ambrosiana, sarebbero conservate le reliquie dei Re Magi. L’arrivo è previsto davanti al presepe vivente dove avviene anche la cerimonia dell’offerta dei doni al Bambin Gesù.

Befana benefica motociclista

Torna quest'anno anche la Befana Benefica Motociclistica, giunta alla sua 71ª edizione. L'evento, promosso da Moto Club Ticinese, comincia alle 8.30, con migliaia di motociclisti che si ritrovano in via Albani e via De Gasperi, nella zona di Piazzale Kennedy – CityLife. Gli organizzatori allestiscono anche un punto di raccolta doni: chi partecipa consegna giocattoli, pacchi regalo e offerte, ricevendo in cambio la calza della Befana, piena di dolci, e una medaglia ricordo.

La sfilata dei motociclisti, oltre 5mila, vestiti da befana in sella alla loro moto, parte alle 10.30 e attraversa la città. Si fa tappa al Piccolo Cottolengo Don Orione nella zona QT8 e alla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove vengono consegnati i doni raccolti a ospiti e persone in difficoltà. L’evento si conclude con un momento conviviale tra i partecipanti. La partecipazione è libera, aperta a qualsiasi mezzo a due ruote, e anche per chi assiste come spettatore rappresenta uno spettacolo particolare.

Befana del Vigile

Altro evento imperdibile, accanto ai primi due principali, è la Befana del Vigile, un’usanza storica che viene ricordata il 6 gennaio con una breve cerimonia in Corso Porta Romana. Fin dal 1928, i cittadini erano soliti portare doni ai vigili urbani del quartiere, e questa tradizione continua a essere richiamata come parte della memoria cittadina.

Befana al Villaggio delle Meraviglie

Al Villaggio delle Meraviglie, allestito ai Giardini Montanelli nel quartiere di Porta Venezia, Babbo Natale e Mamma Natale lasciano il posto alla Befana. Attraverso il sito ufficiale, i bambini possono prenotare il proprio incontro con la Befana. I più piccoli potranno ascoltare favole davanti al camino e conoscere la vera storia della scopa magica. Inoltre, portando una propria calza da casa, si potrà riempirla con dolcetti e caramelle.

Befana al Civico Planetario

Si può festeggiare l'Epifania anche al Civico Planetario di Milano organizza l'evento "Sos consegna doni, la befana tra stelle e pianeti". In programma un emozionante viaggio fra gli astri, in una delle notte più belle dell’anno, per salvare la consegna dei doni. L'attività astronomica di osservazione della volta celeste è proiettata dal planetario, Zeiss IV, la macchina delle stelle progettata dalla storica azienda tedesca Zeiss.