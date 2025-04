video suggerito

Esce di strada e si schianta, morto un motociclista in Brianza: si indaga sulle cause dell'incidente Ieri un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la moto a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri per indagare sulla vicenda.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di ieri, un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la moto a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello schianto alle ore 17:17 a bordo di due ambulanze, di un'automedica e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Seregno.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'incidente si sarebbe verificato all'altezza del civico numero 46 di via Manzoni quando un motociclista sarebbe improvvisamente uscito di strada impattando violentemente contro il selciato. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero trovato l'uomo in uno stato di incoscienza e, per questo, avrebbero deciso di trasferirlo d'urgenza all'ospedale San Gerardo dove nonostante i tentativi dei medici per cercare di salvarlo è deceduto intorno alle ore 19:00.

A rimanere coinvolta nell'incidente sarebbe stata anche una donna di 54 anni, che però non sembrerebbe aver riportato lesioni gravi. Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica delle vicenda e quindi fare chiarezza sulle cause dell'incidente.