Esce di strada e si schianta, morto un 19enne nel Pavese: si indaga sulle cause dell'incidente Questa notte, mercoledì 16 aprile, un automobilista di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale tra Gambolò e Tromello, in provincia di Pavia. La polizia stradale ha avviato le indagini necessarie a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso di questa notte, mercoledì 16 aprile, un automobilista di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale tra Gambolò e Tromello, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia che ha avviato le indagini necessarie a risalire alle cause dell'incidente.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 4:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello schianto alle ore 3:42 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, il giovane, un 19enne che risiedeva nella zona, stava percorrendo un tratto rettilineo quando sarebbe improvvisamente uscito di strada perdendo il controllo della vettura su cui stava viaggiando. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero, però, potuto far altro che constatare il decesso del 19enne, morto sul colpo in seguito allo schianto. Al momento, la polizia stradale sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari a chiarite l'esatta dinamica della vicenda e così far chiarezza sull'accaduto.