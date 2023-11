Esce dalla galleria e si schianta in auto contro il guardrail: muore sul colpo un uomo Un uomo di 42 anni è morto nella notte in un incidente stradale: ha peso il controllo dell’auto appena uscito dalla galleria ed è andato a sbattere contro il guardrail. Ferito l’uomo che era a bordo con lui.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un'automobilista è morto in un violento incidente nella notte nel Bresciano. Cosa sia successo è ancora da chiarire nei particolari: da una prima ricostruzione dei fatti l'uomo ha perso il controllo dell'auto appena uscito dalla galleria di un sottopasso ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo tanto che l'uomo, straniero di 42 anni ma residente da tempo in provincia di Brescia, è morto sul colpo. Inutili infatti tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori che si sono precipitati sul posto.

L'incidente mortale è avvenuto a Prevalle lungo la statale 45bis. A bordo dell'auto c'era anche un uomo di 36 anni che è stato soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza: non è in gravi condizioni. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per tutti i rilievi del caso.