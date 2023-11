Ciclista travolto da un’auto a Solbiate: un uomo muore sul colpo Un ciclista è stato investito da un’auto sulle strade di Solbiate con Cagno, in provincia di Como: purtroppo l’impatto è stato talmente violento che è morto sul colpo.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di ieri sabato 25 novembre un ciclista è stato investito da un'auto sulle strade di Solbiate con Cagno, in provincia di Como. Stando alle prime informazioni l'impatto è avvenuto in via Battisti, all'altezza del civico numero 8. Subito chi ha assistito a quanto accaduto ha chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto in codice rosso sono arrivati un'auto medica e un’ambulanza del Sos di Olgiate, mentre un elicottero è decollato da Como Villa Guardia. L'autista si è subito fermato per prestare soccorso. Purtroppo nonostante tutti i tentativi di rianimare il ciclista, non c'è stato più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora i carabinieri di Como sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e risalire all'esatta dinamica dell'incidente.

Un'altra ciclista morta durante un incidente

In Lombardia aumentano i casi di ciclisti morti durante un incidente. Lo scorso 5 novembre a Brusaporto, in provincia di Bergamo, Giuditta Carminati è deceduta sul colpo dopo essere finita sul parabrezza della vettura ed essere stata poi sbalzata per oltre 15 metri. Stando alla dinamica di quanto accaduto, la donna stava attraversando un incrocio quando è stata travolta da un furgone che non è riuscito a frenare in tempo. L'impatto violento l'ha sbalzata per diversi metri prima di cadere sull'asfalto: purtroppo la donna è morta poco dopo. L'uomo alla guida purtroppo è stato abbagliato dal sole e non ha visto in tempo così la donna attraversare la strada.