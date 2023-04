Erica, morta dopo un frontale tra due automobili: avrebbe fatto il compleanno tra pochi giorni Erica Vezzola è morta dopo un incidente stradale a Mazzano (Brescia): la 47enne è morta dopo cinque giorni di agonia. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 48 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Erica Vezzola (Fonte: Facebook)

Erica Vezzola aveva 47 anni ed è morta dopo un incidente stradale a Mazzano (Brescia): nella giornata di domenica 2 aprile, la 47enne si trovava sulla sua Lancia Ypsilon quando si è scontrata frontalmente con una Opel Crossland sulla strada provinciale 11. Vezzola è stata trasferita d'urgenza in ospedale: era ricoverata in terapia intensiva agli Spedali Civili di Brescia. Dopo cinque giorni, è morta. Il 25 aprile avrebbe compiuto 48 anni.

La dinamica dell'incidente

Nella serata di domenica Erica si è scontrata con una automobile. Sull'altro veicolo viaggiava un uomo di 58 anni. L'impatto è stato talmente violento che le due auto sono state sbalzate fuori strada e ne sono uscite completamente distrutte. Il 58enne e la donna che viaggiava con lui ha riportato gravi ferite. Mentre le condizioni di Erica sono apparse molto gravi. Dopo cinque giorni di ricovero, la 47enne purtroppo è morta in terapia intensiva.

Chi era Erica Vezzola, morta in un incidente in tangenziale

Residente a Moniga del Garda, Erica era molto conosciuta in paese. Aveva studiato all'Istituto d'arte di Gargnano, ma da diverso tempo lavorava come estetista. Aveva infatti aperto uno studio in città. Era un'amante dei gatti e appassionata di viaggi. Lascia i genitori e le sorelle. In tantissimi le hanno lasciato commenti sul suo profilo Facebook: "Non ho parole per esprimere la profonda tristezza che sento dentro. Rimarrai sempre nel mio cuore. Ciao Erika".

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia stradale di Brescia: gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica e soprattutto accertare eventuali responsabilità.