video suggerito

Elicottero urta palo della luce durante l’atterraggio e precipita: feriti pilota e copilota Un 31enne e un 23enne sono rimasti feriti dopo che l’elicottero sul quale viaggiavano è precipitato a Carona (Bergamo). Una pala del velivolo avrebbe urtato un palo della luce. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un elicottero è precipitato nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 maggio, nella zona di Carona Bassa (in provincia di Bergamo). Stando alle prime informazioni, il velivolo era in fase di atterraggio quando, a circa cinque metri di altezza, con le pale ha urtato un palo dell'illuminazione pubblica. A bordo c'erano pilota e copilota, due uomini di 31 e 23 anni, che avrebbero riportato ferite giudicate non gravi. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di San Giovanni Bianco.

L'incidente si è verificato qualche minuto dopo le 11 del 6 maggio. L'elicottero precipitato è un velivolo di proprietà di un'azienda privata utilizzato per il trasporto delle reti paramassi in metallo che devono essere posate su un versante a rischio caduta massi. Per cause ancora da accertare, una pala ha urtato un palo dell'illuminazione pubblica e si è spezzata.

"La pala fortunatamente non ha tranciato i cavi dell'elettricità, interverremo per sistemare il palo dell'illuminazione", ha spiegato il sindaco di Carona, Aldo Ruffini, al Corriere della Sera. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Zogno, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Ats, trattandosi a tutti gli effetti di un incidente sul lavoro.

Leggi anche Turista americano precipita per 10 metri e cade nel lago di Como durante la notte: recuperato con un gommone

A rimanere leggermente feriti sono stati pilota e copilota. I due, di 31 e 23 anni, sono usciti da soli dalla fusoliera e avrebbero riportato solo qualche contusione. Il personale sanitario ha deciso comunque di accompagnarli fino al pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni Bianco per le cure e i vari accertamenti del caso.