Appoggia male il piede durante un'escursione e precipita per 30 metri in un dirupo: 31enne soccorsa in elicottero Lunedì pomeriggio un'escursionista di 31 anni è precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero vicino a Riva del Garda. La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale in elicottero: nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita.

Lunedì pomeriggio un'escursionista di 31 anni è caduta e si è infortunata mentre percorreva a piedi un sentiero panoramico nei pressi del Lago di Garda. Dopo aver messo male un piede, la donna è precipitata in un dirupo per diversi metri riportando ferite e lesioni che hanno richiesto l'intervento tempestivo dei soccorsi. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale disponibile più vicino. Nonostante la gravità delle sue condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 aprile vicino a Riva del Garda, nella parte alta del lago. La donna stava camminando lungo il sentiero 418, noto come "Crazidei", un percorso panoramico che in alcuni punti diventa particolarmente ripido. Proprio in una di queste sezioni la 31enne avrebbe appoggiato male un piede e sarebbe scivolata. Un errore accidentale che le è costato una caduta di circa trenta metri lungo un ripido pendio. L'impatto con il suolo le ha provocato diverse lesioni e traumi che le hanno impedito di tornare indietro in autonomia.

Per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuto l'elicottero del soccorso alpino, che ha trasportato i tecnici e gli operatori sanitari. Dopo aver raggiunto, immobilizzato e messo in sicurezza la donna, i soccorritori l'hanno fatta salire a bordo dell'elicottero e l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale. La 31enne è stata portata in codice rosso all'ospedale, dove è avvenuto il ricovero.