Chi era Emiliano Margheriti, l'escursionista precipitato sul Resegone: il cane Niky ha aspettato l'arrivo dei soccorsi Emiliano Margheriti è deceduto il 17 maggio precipitando per decine di metri in un dirupo sul Resegone (Lecco). Il suo cane Niky ha vegliato su di lui e ha aspettato l'arrivo dei soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

Emiliano Margheriti (foto da Facebook)

Si chiamava Emiliano Margheriti, l'escursionista deceduto nella tarda mattinata di ieri, sabato 17 maggio, dopo essere precipitato per decine di metri in un dirupo sul versante lecchese del Resegone. A dare l'allarme era stato un altro escursionista che aveva notato un cane, Niky, immobile sul punto in cui il 43enne era caduto. All'arrivo dei soccorsi, per Margheriti non c'era più nulla da fare.

Margheriti era nato a Treviglio, ma viveva sin da bambino a Sergnano (in provincia di Cremona) e lavorava come rappresentante nel settore agricolo e zootecnico. Lo scorso 17 maggio il 43enne stava percorrendo uno dei sentieri lungo la cresta del Resegone in Val Caldera, verso Morterone, insieme al suo cane Niky. Per ragioni che devono ancora essere chiarite, Margheriti sarebbe scivolato cadendo per un centinaio di metri in un dirupo.

Un escursionista, arrivato sul posto intorno a mezzogiorno, avrebbe notato la presenza del cane Niky che vegliava sul padrone finito in fondo al canalone Bobbio. A quel punto, avrebbe dato l'allarme. Il personale del 118 è arrivato sul posto con l'elisoccorso, ma ormai Margheriti era già deceduto. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino, partiti da Lecco, che si sono occupati del recupero della salma.

"Una tragedia che ci lascia tutti attoniti e profondamente addolorati", ha commentato Mauro Giroletti, sindaco di Sergnano: "Era un esperto escursionista, grande appassionato di montagna e di sport. Siamo vicini ai genitori e alle sorelle in questo terribile frangente".