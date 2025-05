video suggerito

Escursionista inciampa, precipita e muore: il suo cane lo veglia e aiuta i soccorsi a ritrovare il corpo Un escursionista di 44 anni è precipitato dal monte Resegone, nel territorio di Lecco, ed è morto. Il suo cane lo ha vegliato e, grazie ai suoi latrati, ha permesso di trovare il suo corpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 17 maggio, un escursionista è precipitato sul monte Resegone, nel territorio che fa parte della provincia di Lecco. La vittima è precipitata per diversi metri ed è morta sul colpo. Aveva 44 anni, si chiamava Emiliano Margheriti ed era residente a Treviglio, comune che si trova in provincia di Bergamo. A permettere ai soccorsi di ritrovarlo, è stato il suo cane che ha abbaiato e attirato l'attenzione di un altro escursionista.

L'animale lo ha infatti vegliato. I suoi latrati hanno poi insospettito il passante. L'uomo si è avvicinato e ha trovato il cadavere del 44enne. Ha quindi chiamato il numero unico delle emergenze 112. I soccorsi sono arrivati sul posto, intorno alle 12.30. Sono intervenuti gli operatori sanitari con un elicottero di Como, i volontari del soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana della stazione di Lecco. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo e il cane è rimasto con lui per più di mezz'ora.

Anche il pubblico ministero di turno è stato avvisato circa l'incidente e ha concesso l'autorizzazione alla rimozione della salma, che è stata recuperata con il verricello e consegnata ai familiari. Il 44enne è la seconda vittima. Due giorni fa è morto anche un pensionato di 78 anni, Nadir Bonacina, originario di Mandello del Lario (Como), caduto per una ventina di metri lungo un sentiero nei boschi vicino a casa.